Kapadokya kazasında hayatını kaybeden Tunalılar çifti son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Acı kaza, Aksaray- Ankara kara yolunun 25'inci kilometresinde Acıpınar köyü yakınlarında meydana geldi.

Kazada 6 kişinin hayatını kaybederken, 34 yolcu ise yaralanmıştı.

Yaşamını yitirenlerden ikisi, Hasan Tunalılar ve eşi Penbe Tunalılar oldu.

CENAZEYE YOĞUN KATILIM

Kapadokya gezisi için Balıkesir’den hareket eden tur otobüsünde hayatını kaybeden ve Balıkesirli esnaflar tarafından bilinen Hasan Tunalılar ve eşi Penbe Tunalılar Tarihi Zağnos Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığına defnedildi.

Tunalılar çiftinin cenazesine Balıkesirli esnaflardan yoğun katılım yaşandı.