Kapadokya’da jandarmadan bayrama özel tatlı karşılama

Niğde'nin Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyündeki jandarma uygulama noktasında, bayram tatili için bölgeyi ziyaret eden sürücüler ve turistler hem güvenlik kontrollerine tabi tutuldu hem de sürpriz bir karşılama ile karşılaştı.

Trafik denetimlerinin yanı sıra jandarma ekipleri, şeker ve kolonya ikram ederek ziyaretçilere bayramlarını kutladı.

TURİSTLER UYGULAMADAN MEMNUN

Uygulama noktasında durdurulan sürücülerden Ömer Balkan, “Uygulama süper olmuş. Tebrik ediyorum. Her yönüyle dört dörtlük bir hizmet” dedi.

Samsun’dan gelen Osman Yüksel ise, “Bölgeye ilk kez geliyoruz. Bizim için çok ince bir karşılama oldu. İyi ki de gelmişiz” ifadelerini kullandı.

İtalyan turistler ise, “Bizde polisler bizi durdurup ceza yazıyor. Ama burada askerler şeker ve çikolata veriyor, her şey yolunda gidiyor” diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

TRAFİK VE GÜVENLİK DENETİMLERİ

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram süresince Kapadokya genelinde denetimleri artırdı. Yoğun turistik güzergâhlarda 24 saat esasına göre görev yapan ekipler, trafik akışını düzenlerken olası kazaların önüne geçmeyi amaçlıyor. Ziyaretçilerin güvenli ve huzurlu bir tatil geçirmesi için yol kontrolleri ve bilgilendirmeler devam ediyor.

KAPADOKYA'DA BAYRAM HAZIRLIKLARI

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Kapadokya; peribacaları, yer altı şehirleri, tarihi kaya kiliseleri ve sıcak hava balonlarıyla milyonlarca turisti ağırlıyor. Nevşehir Valisi Ali Fidan, bayram boyunca 202 ekip ve 2 bin 574 güvenlik personelinin görev yapacağını, ayrıca dedektör köpek ve drone desteğiyle denetimlerin güçlendirileceğini açıkladı. Kapadokya’daki konaklama doluluk oranlarının yüzde 80’in üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.