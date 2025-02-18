Kar Balkanlar'dan Edirne'ye giriş yaptı

İHA

Türkiye'nin en batı kıyısında yer alan illerden olan Edirne, yeni haftaya soğuk ve yağışlı havayla giriş yaptı.

SINIR KÖYLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren Edirne'nin sınır köylerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırırken, kent merkezinde de karla karışık yağmur aralıklarla etkili oluyor.

Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyü ve çevre köyler, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Edirne Valiliği, hava sıcaklığının 2 derece olarak ölçüldüğü kentte buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.