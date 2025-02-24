Kar bitti, o geldi! İstanbul'da yeni tehlike...

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Beyaza bürünen İstanbul için kar yağışı sona erdi.

Birçok ilçede etkili olan kar, Megakent'i duraksattı.

Akabinde ise bugün işe ve okula dönüşler başladı, uyarılar da peş peşe geldi.

DONA DİKKAT

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün kent genelinde aralıklarla bölgesel olarak etkili olan kar yağışlarının, gece saatlerinden itibaren şiddetini azaltarak devam etmesi, yarın sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul'u terk etmesinin beklendiği belirtildi.

havanın parçalı bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, "Bu gece ve yarın sabah saatlerinde sıcaklığın eksi 3 ila eksi 6 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.