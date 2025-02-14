Kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi

Haber Merkezi

Türkiye'de bazı illerde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, doğayı adeta beyaza bürüyerek büyüleyici manzaralar oluşturdu.

Kar yağışının etkili olduğu illerde, yetkililer peş peşe okulların tatil edildiğini açıkladı.

İşte eğitim öğretime ara verilen iller:

BİNGÖL

Bingöl’de yoğun kar yağışı nedeni ile okullar bugün de tatil edildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bingöl genelinde eğitim öğretime ara verilmesine dayanak teşkil eden olumsuz hava şartları devam etmektedir. Yaşanabilecek muhtemel olumsuz hava şartlarına bağlı olarak yoğun kar yağışı buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla Bingöl merkez ve ilçelerin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesi 1 gün daha uzatılmıştır. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır"

KIRŞEHİR

Kırşehir’de olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kırşehir Valiliği’nden yapılan açıklamada, buzlanma ve don olaylarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilerek, "Ekiplerimiz ana ve tali yollarda çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Ancak sürücülerimizin can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmalarını önemle istirham ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Alınan kararla birlikte Kırşehir genelindeki tüm okullarda 14 Şubat Cuma günü eğitime ara verilirken öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ilgili birimlerin tedbirlerini sürdüreceği bildirildi.

YOZGAT

Yozgat'ta buzlanma riskine karşı eğitime 1 günlük ara verildi.

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verilmesi ve idari izin kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"14 Şubat 2025 Cuma günü il genelinde kar yağışının duracağı ancak hava sıcaklıklarının sıfırın altında eksi 11 dereceye kadar düşeceği, düşük hava sıcaklığına bağlı buzlanma riskinin artacağı ve öğle saatlerine kadar yoğun sisin etkisini göstereceği belirtilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an Kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşler 14 Şubat 2025 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir"

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

BATMAN

Batman’ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okullar, bir gün tatil edildi.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı taşımalı kapsamında olan ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki bütün resmi ve özel eğitim kurumlarında 14 Şubat 2025 Cuma günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

ELAZIĞ

Elazığ’da yoğun kar yağışından dolayı 4 ilçede okullar tatil edilirken, 5 ilçede de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Elazığ il merkezinde, bağlı köylerinde ve Ağın ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda 14 Şubat 2025 Cuma günü eğitim-öğretime devam edilecektir. Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar ve Palu ilçelerinde sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilirken; Sivrice, Alacakaya, Arıcak ve Maden ilçelerinde eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir"

ŞIRNAK

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Beytüşşebap ilçemizde yoğun kar yağışı sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, Beytüşşebap ilçemizdeki resmî ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 14 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır"

KARAMAN

Karaman'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime verilen aranın 1 gün daha uzatıldığı açıklandı.

Karaman Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İlimizde genelinde hava kar yağışı ve don tehlikesi nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/ özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile personel de 1 gün idari izinli sayılacaktır"

BİTLİS

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve sabah saatlerinde meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle 14 Şubat'ta il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

TOKAT

Tokat'ın Zile ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışının görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemizde yüksek kesimlerde yoğun olmak üzere devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün (14 Şubat Cuma) ara verilmiştir. Ayrıca köy ve belde okulları (birleştirilmiş sınıflar dahil) ve özel eğitim okulu da tatil kapsamındadır. Diğer okullarımızda eğitim öğretim faaliyetlerimiz devam edecektir."

SAMSUN

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 3 ilçede bugün taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Alaçam, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitim veren bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Alaçam'da Şehit Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu, Kızlan Ortaokulu, Ladik'te resmi taşımalı eğitim ile özel eğitim de dahil 80. Yıl İlk ve Ortaokulu ile Tayyar Mehmet Paşa Ortaokulu, Salıpazari Konakören İlkokulu, Konakören Ortaokulu, Tahnal İlkokulu ve Tahnal Ortaokulu ile Cevizli İlkokulunda tamamen, Muslubey İlkokulu ve Muslubey Ortaokulunda kısmen okullar tatil edildi.

Ayrıca 14 Şubat Cuma günü, bölgelerden ilçe merkezine gelen öğrenciler izinli sayılacak.

GİRESUN

Giresun’un Dereli ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Dereli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçedeki tüm köy ve belde okullarında 14 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi.

Öte yandan, Dereli ilçe merkezindeki okullarda ve Çalca Şehit Basri Apaydın İlkokulu ile Ortaokulunda ise eğitim öğretimin devam edeceği bildirildi. Yetkililer, hava şartlarına göre yeni bir değerlendirme yapılabileceğini belirtti.