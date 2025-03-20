Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller

Haber Merkezi

Ülke genelinde kış kendini yeniden hissettirmeye başladı.

Dondurucu soğuklar etkisini artırırken, birçok ilde hayatı olumsuz etkileyen hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

İşte kar tatili ilan edilen şehirler ve ilçeler:

YOZGAT

Yozgat kent merkezi ile 11 ilçesinde eğitime yarın için ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın il genelinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada, kent merkezi ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ORDU

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerinin tamamında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 21 Mart Cuma günü ara verildiği ifade edildi. Açıklamada Altınordu, Akkuş, Çamaş, Fatsa, İkizce, Mesudiye, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı da belirtildi.

AMASYA

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Kar yağışı sonucu buzlanma ve don olayı gibi meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; il genelindeki, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 21 Mart 2025 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.