Karabük TOKİ kura çekimi saat kaçta? 1600 konut kura çekimi CANLI İZLE

- TOKİ’nin Karabük’teki 1600 sosyal konut projesi için kura çekilişi 30 Ocak Cuma günü saat 11.00’de yapılacak.
- Çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçlar TOKİ’nin internet sitesi ile e-Devlet üzerinden ilan edilecek.
- Vatandaşlar, aynı gün açıklanacak sonuçlarla asil ve yedek listelerde yer alıp almadıklarını öğrenebilecek.
Karabük’te hayata geçirilecek TOKİ 1600 sosyal konut projesi, kura çekilişi sürecine girilmesiyle birlikte yeniden gündemin üst sıralarına yükseldi.
Başvuruların 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlanmasının ardından, hak sahiplerinin belirleneceği noter huzurundaki kura çekimi için geri sayım başladı.
Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekilişinin tarih ve saat bilgileri araştırılırken, Karabük’te konut sahibi olacak isimler bu çekilişle netlik kazanacak.
Peki, Karabük TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Nereden izlenir?
KARABÜK TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Karabük’te yapılacak 1600 konut için beklenen kura tarihi açıklandı.
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözlerin çevrildiği kura çekilişi, 30 Ocak Cuma günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.
KARABÜK TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş sonrasında, hak sahibi olan isimler TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e-Devlet sistemi üzerinden ilan edilecek.
Başvuru yapan vatandaşlar, aynı gün içerisinde açıklanacak sonuçlar sayesinde asil ve yedek listelerde yer alıp almadıklarını kolaylıkla öğrenebilecek.