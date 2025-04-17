İHA

Karabük'ün Yenice ilçesinde 20 Mart'ta orman işçileri tarafından bitkin halde bulunan 1,5 aylık yavru boz ayı, hızla Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirildi. Hemen ilk müdahale yapıldıktan sonra, Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edilen yavru ayıya "Bulut" adı verildi. Yapılan sağlık kontrollerinde 2 kilo 720 gram ağırlığında olduğu belirlenen Bulut, özel bir beslenme programına alındı ve sağlığına kavuşturulmaya başlandı.

BİNGÖL'DE ÇOBANIN BULDUĞU YAVRU AYI DA KORUMA ALTINDA

Benzer bir durum da Bingöl’de yaşandı. 12 Nisan’da bir çoban tarafından fark edilen dişi yavru boz ayı, koruma altına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda 1,5 aylık olduğu belirlenen bu yavru ayıya "Yağmur" adı verildi. Yağmur'un 4 kilo 200 gram ağırlığında olduğu tespit edilerek, aynı şekilde rehabilitasyon merkezine getirildi. Bulut ve Yağmur, uzmanlar tarafından titizlikle izleniyor ve özel bir diyetle büyütülüyor.

MERKEZDE 73 BOZ AYI BARINIYOR

Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 73 boz ayı barınıyor. Burada, yavru ayıların sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılırken, her biri günde 6 kez laktozsuz süt, bal, haşlanmış yumurta, krema ve multivitamin takviyesiyle besleniyor. Bulut ve Yağmur, güvenli ve konforlu ortamlarında sağlıkla büyümeye devam ediyor. Bu sevimli yavruların her anı, başta çalışanlar olmak üzere herkese neşe kaynağı oluyor.