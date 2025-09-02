Karabük yangınından geriye acı tablo kaldı

Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyünde başlayan yangın, Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyüne sıçradı.

Alevlere mücadele karadan devam ederken Araç ilçesine bağlı Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney köyleri tahliye edildi.

Hızla yayılan yangın nedeniyle Güzelce köyünde üç yapı alevlere teslim oldu.

Havadan drone'la çekilen görüntülerde, yangının etkili olduğu bölgelerde yeşil ormanlık alanların yerini siyah kül örtüsünün aldığı görüldü.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI: CAN KAYBI YOK

Kastamonu Valiliği’nden Araç ilçesinde devam eden iki orman yangınıyla ilgili açıklama yapıldı.

Tahliye edilen köy sayısının 6’ya yükseltildiğinin duyurulduğu açıklamada, köylerdeki vatandaşların ve hayvanların güvenli barınma alanlarına yerleştirildiği ifade edildi.

Herhangi bir can kaybının olmadığının kaydedildiği açıklamada, "31 Ağustos 2025 tarihinde Karabük Eflani ilçesinde meydana gelen orman yangınının büyümesi sonucu, yangın ilimiz Araç ilçesi Güzelce köyüne de sirayet etmiştir.

Orman yangınından dolayı; Güzelce köyünde 31 vatandaşımız, 6 adet büyükbaş hayvan, 100 adet küçükbaş hayvan, Kızılören köyünde 64 vatandaş, 100 adet büyükbaş hayvan, Ahatlar köyünde 74 vatandaş, İhsanlı köyünde 48 vatandaş, 80 adet büyükbaş hayvan, 60 adet küçükbaş hayvan, Akgeçit köyünde 150 vatandaş, 150 adet büyük/küçükbaş hayvan, Şiringüney köyünde 70 vatandaş tahliye edilmiştir.

Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Tahliye edilen vatandaşlar güvenli barınma alanlarına yerleştirilmişlerdir" denildi.

GERİYE ACI MANZARA KALDI...

Alevlerin etkisiyle geniş bir alanın zarar gördüğü yangın sonrası geriye acı bir manzara kaldı.

Yangın, orman ekiplerinin ve itfaiyenin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

EKİPLERİN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Yangının çıkış nedenine ilişkin ekiplerin incelemesi devam ediyor.