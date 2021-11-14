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    Karabük'te alkollü sürücü sitenin bahçesine girdi

    Safranbolu ilçesinde, kontrolü kaybetmesi sonucunda sitenin bahçesine girdi. Olay yerinden kaçmaya çalışan şahsın o anları güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 14.11.2021 - 05:56
    • Güncelleme : 14.11.2021 - 06:09
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    Karabük'te alkollü sürücü sitenin bahçesine girdi

    Karabük’ün Safranbolu ilçesinde alkollü sürücü etrafa dehşet saçtı.

    Kısmet Sitesi'nde Koray A. idaresindeki 78 AAS 038 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak sitenin bahçesine uçtu.

    Sürücünün yara almadan atlattığı kazayı gören site sakinleri durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

    Karabük'te alkollü sürücü sitenin bahçesine girdi VİDEO

    100 PROMİL ÜZERİNDE ALKOLLÜ ÇIKTI

    Sağlık ekiplerinin ayakta tedavisini yaptığı genç sürücüye alkol kontrolü yapıldı. 100 promil üzerinde alkollü çıkan sürücünün ehliyetine el konulurken ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Karabük te alkollü sürücü sitenin bahçesine girdi #1

    ARIZALI ARAÇLA OLAY YERİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

    Kaza anı sitenin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde hafif ticari aracın bahçeye düştükten sonra sürücüsünün arızalı araçla birlikte olay yerinden kaçmaya çalıştığı görüldü. 6-7 metre ilerleyen sürücü, tekerin kopması sonucu aracını bırakmak zorunda kaldı.

    Karabük te alkollü sürücü sitenin bahçesine girdi #2

    Karabük te alkollü sürücü sitenin bahçesine girdi #3

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