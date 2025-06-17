Karabük'te ATV’den düşen çocuk yaralandı, sürücü kaçtı

DHA
Karabük'te saat 20.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesinde kent merkezinden 75. Yıl Mahallesi istikametine giden T.Ü. idaresindeki 67 ABL 251 plakalı ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu.
SÜRÜCÜSÜZ ATV BAHÇEYE UÇTU, YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
ATV sürücüsü T.Ü. ile arkasında bulunan C.Ü. (7) yola düştü. Sürücüsüz şekilde giden ATV ise yoldan çıkarak yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarından apartmanın bahçesine düştü.
ATV’den yola düşen çocuk yaralanırken, sürücü T.Ü. olay yerinden kaçtı.
Yaralanan çocuk çevreden geçen bir otomobile bindirilerek, Karabük Eğitim ve Araştırma hastanesine götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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