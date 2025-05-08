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İHA

Karabük'ün Safranbolu ve Eflani ilçelerinde 17.30 sıralarında dolu yağışı etkisini gösterdi.

Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu, yolları beyaza bürüdü.

DOLU YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Bazı vatandaşlar doludan korunmak için kapalı alanlara sığınırken, bazı araçların yüzeylerinde hasar meydana geldi.

Hayatı olumsuz etkileyen dolu yağışı, bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı.

Yağmur nedeniyle yolların bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu.