Dolar
7.5062
0.2176%
Euro
8.8756
0%
Altın
1959.59
0.2799%
Borsa
1108.15
-0.278%
G. Altın
473.673
0.6128%
Bitcoin
81625.77
-0.4774%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Karabük'te erkek arkadaşına sinirlenip araçtan atladı

    Seyir halindeki araçta erkek arkadaşı ile tartışan genç kadının, kendini araçtan aşağıya attığı anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 16.09.2020 - 16:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Karabük'te erkek arkadaşına sinirlenip araçtan atladı

    Karabük'te Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan araçtaki M.A.P ile yanındaki kız arkadaşı B.E.K arasında tartışma çıktı.

    ALKOLLÜ SEVGİLİ ARAÇTAN ATLADI

    Alkollü olan genç kadın, bir anlık öfke ile aracın kapısını açarak kendini dışarı attı. Neye uğradığı şaşıran M.A.P. ise aracı durdurarak kız arkadaşının yanına gitti.

    Yerden kalkamayan kız arkadaşını sürükleyerek kaldırma çekmeye çalışan M.A.P., daha sonra ise tokat attı. M.A.P., kendisiyle gelmek istemeyen genç kadını ve yoldaki çantasını alıp, araca bindirerek olay yerinden uzaklaştı.

    Karabük te erkek arkadaşına sinirlenip araçtan atladı #1

    ŞİKAYETTE BULUNDU

    Öte yandan, olayın ardından karakola giden B.E.K.'nin erkek arkadaşından şikayetçi olduğu, polisin olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

    Karabük'te erkek arkadaşına sinirlenip araçtan atladı

    Karabük te erkek arkadaşına sinirlenip araçtan atladı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir