Seyir halindeki araçta erkek arkadaşı ile tartışan genç kadının, kendini araçtan aşağıya attığı anlar kameraya yansıdı.

Karabük'te Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan araçtaki M.A.P ile yanındaki kız arkadaşı B.E.K arasında tartışma çıktı.

ALKOLLÜ SEVGİLİ ARAÇTAN ATLADI

Alkollü olan genç kadın, bir anlık öfke ile aracın kapısını açarak kendini dışarı attı. Neye uğradığı şaşıran M.A.P. ise aracı durdurarak kız arkadaşının yanına gitti.

Yerden kalkamayan kız arkadaşını sürükleyerek kaldırma çekmeye çalışan M.A.P., daha sonra ise tokat attı. M.A.P., kendisiyle gelmek istemeyen genç kadını ve yoldaki çantasını alıp, araca bindirerek olay yerinden uzaklaştı.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Öte yandan, olayın ardından karakola giden B.E.K.'nin erkek arkadaşından şikayetçi olduğu, polisin olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

Karabük'te erkek arkadaşına sinirlenip araçtan atladı