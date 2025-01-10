Karabük’te fuhuş operasyonunda 3 tutuklama

DHA
Karabük’te Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri soruşturma kapsamında 'Fuhşa Teşvik, Aracılık, Yer Temini ve Zorlama' suçlamalarıyla şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet cep telefonu, cinsel içerikli malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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