Karabük’te fuhuş operasyonunda 3 tutuklama
DHA

Karabük’te Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri soruşturma kapsamında 'Fuhşa Teşvik, Aracılık, Yer Temini ve Zorlama' suçlamalarıyla şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet cep telefonu, cinsel içerikli malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Fatih Yıldırım
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