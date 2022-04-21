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    Karabük'te iftar yapan fırıncılarda gıda zehirlenmesi şüphesi

    Karabük'ün Safranbolu ilçesinde fırıncıların düzenlediği iftar yemeğinde çok sayıda kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.
    • 21.04.2022 - 05:19
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    Karabük'te iftar yapan fırıncılarda gıda zehirlenmesi şüphesi

    Safranbolu Belediyesi’nin Sosyal Tesisler Restoranında fırıncılar tarafından iftar yemeği düzenledi.

    24 kişi hastanelere başvurdu

    Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de davetli olduğu iftar yemeği sonrası aralarında fırıncı esnafının da bulunduğu 24 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastanelere başvurdu.

    Safranbolu Devlet Hastanesi'ne, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Özel Medikar Hastanesine başvuran 24 kişi tedavi altına alındı.

    Karabük'te iftar yapan fırıncılarda gıda zehirlenmesi şüphesi - Video

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, yaşanan olay sonrası İl Tarım ve Gıda Müdürlüğü ise yemeklerden numune alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Karabük te iftar yapan fırıncılarda gıda zehirlenmesi şüphesi #1

    Karabük te iftar yapan fırıncılarda gıda zehirlenmesi şüphesi #2

    Karabük te iftar yapan fırıncılarda gıda zehirlenmesi şüphesi #3


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