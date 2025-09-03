Karabük'te iki kez yangının arasında kalan köy havadan görüntülendi

Karabük'te ciğerlerimiz yandı..

Dün saat 15.00 sıralarında Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi mevkiinde otluk alanda başlayan yangın kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçradı.

Rüzgar nedeniyle alanını genişleten yangın Aladağ mevkiine doğru ilerlerken ekiplerin 20 saatlik müdahalesiyle büyük oranda kontrol altına alındı.

AYNI KÖY İKİ KEZ YANGININ ORTASINDA KALDI

Bölgede soğutma çalışmalarına hız verilirken aynı mahallede 34 gün önce de çıkan yangın büyük paniğe neden olmuştu. İkinci kez alevlerin korkuttuğu mahallede iki ev, samanlık ile ambar yangında zarar gördü.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangının bıraktığı tahribat ise dron ile havadan görüntülendi

Yangında evinin dış cephesi ile bitişiğindeki müştemilatı zarar gören köy sakinlerinden Sabri Kıran, yangın nedeniyle tüm emeklerinin boşa gittiğini ifade etti.

Yangının otluk alandan başladığını ve söndürmeye çalıştıklarını aktaran Nizamettin Taşlı ise Aladağ mesire alanına doğru ilerleyen yangının kendilerini korkuttuğunu belirtti.

"EVLERİN YANMASI ÖNEMLİ DEĞİL, ORMANLARIMIZ YANMASIN"

Taşlı, mahallenin 34 günde iki defa yangına maruz kaldığını dile getirerek şunları söyledi: