Karabük'te kontrolden çıkan iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Karabük'te kontrolden çıkan iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İHA

Karabük'ten Üçbaş köyü istikametine giden Emir K. (22) yönetimindeki 60 BD 845 plakalı otomobil ile Üçbaş köyü istikametinden Karabük'e giden Recep Ş. (69) yönetimindeki 78 AJ 050 plakalı otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak çarpıştı.

Yaralı üç kişi hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile 78 AJ 050 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Selim K. (32) ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)