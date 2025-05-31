Karabük’te kontrolden çıkan otomobil dere kenarına devrildi: 5 yaralı

İHA

Karabük’te Eskipazar ilçesi Tamuşlar köyü yolunda A.T. idaresindeki 06 CYZ 886 plakalı otomobil, Karabük istikametinden Tamuşlar köyüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere kenarına devrildi. Kazada araç ters döndü.

YARALI 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Araçta bulunan sürücü A.T. ile birlikte eşi Z.T., çocukları N.T. (13) ve A.T. (10) ile kayınvalidesi M.T. yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.