Karabük'te kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 51 bin 400 TL para cezası
İHA

Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkezde O.K. ile H.Y. isimli şahısların iş yerlerine düzenlediği operasyonda 8 şahsın kumar oynadığını tespit etti.

51 BİN 400 TL PARA CEZASI UYGULANDI

Kumar oynayan şahıslara kişi başı 6 bin 425 TL olmak üzere toplam 51 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Operasyonda masada bulunan toplam 4 bin 200 TL’ye de el konulurken, iş yeri sahipleri hakkında idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar