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Karabük'te kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 51 bin 400 TL para cezası

Karabük'te kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 51 bin 400 TL para cezası Karabük'te iki ayrı iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü 8 kişiye toplamda 51 bin 400 TL para cezası kesildi.