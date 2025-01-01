Karabük'te kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 51 bin 400 TL para cezası

İHA
Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkezde O.K. ile H.Y. isimli şahısların iş yerlerine düzenlediği operasyonda 8 şahsın kumar oynadığını tespit etti.
51 BİN 400 TL PARA CEZASI UYGULANDI
Kumar oynayan şahıslara kişi başı 6 bin 425 TL olmak üzere toplam 51 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.
Operasyonda masada bulunan toplam 4 bin 200 TL’ye de el konulurken, iş yeri sahipleri hakkında idari yaptırım uygulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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