Karabük'te otomobil takla atıp ters döndü: 1'i çocuk 4 yaralı

Karabük-Yenice kara yolu Melise Köyü mevkiinde Hüseyin Kazancı idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp ters döndü.

YARALI 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü ile birlikte bulunan Aygül Kazancı ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı.

Diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMLARI İYİ

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.