Karabük'te park halindeki otomobil yandı

Karabük'te Yenice ilçesinde akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde park halindeki H.D.’ye ait 45 YA 1769 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yanan otomobili görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Alev alev yanan otomobil, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü; otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.