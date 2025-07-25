Karabük'te yanan alanlar havadan görüntülendi

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, üçüncü gününde söndürülmeye çalışılıyor.

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkiindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42 ile Ovacık'a bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkiinde saat 16.29'da çıkan yangınların söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü.

Takviye ekiplerin yönlendirildiği bölgede yangınların söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

KÜLE DÖNEN ALANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Yangının neden olduğu tahribatın boyutları, havadan ve karadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

Türkiye'nin yüz ölçümüne oranla en büyük ormanlarına sahip Karabük'teki yeşil alanların bir bölümü, yangının ardından siyaha dönerken geride kalan manzaralar yürek burkmaya devam ediyor.