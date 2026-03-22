Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor

Manisa’da dün öğleden sonra Salihli’nin Çakaldoğan Mahallesi mevkiinden zirve yürüyüşüne çıkan 53 yaşınaki Umut Tanrıkulu, bir süre sonra yönünü kaybederek arkadaşlarına ulaştı.

TANRIKULU’NUN EŞYALARINA ULAŞILDI, ARAMALAR SÜRÜYOR

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarına Burhan Mahallesi'nden gönüllü vatandaşlar da katıldı.

Çalışmalar esnasında Tanrıkulu’na ait bazı eşyalara ulaşıldı.

Burhan Mahallesi Yayları Allahtankarlı mevkiindeki arama ve kurtarma çalışmalarına, havanın kararması ve bölgede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.

Arama kurtarma çalışmalarının yarın devam edeceği öğrenildi.