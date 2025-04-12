Karaman'da 16 milyon elma ağacı, don nedeniyle ziyan oldu

İHA

Karaman, 16 milyonun üzerinde ağaçla Türkiye'nin en büyük ağaç varlığına sahip olmanın yanı sıra, yılda ürettiği 500 bin ton elma ile de ülke genelinde ikinci sırada yer alıyor. Ancak, bu yılki zirai don olayı, üreticiler için büyük bir tehdit oluşturdu.

HASARIN BOYUTLARI ARAŞTIRILIYOR

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram ve Elma Üreticileri Birliği Başkanı Celil Serin, elma bahçelerinde inceleme yaparak, sıfırın altında 11 dereceye kadar düşen hava sıcaklıklarının ağaçlarda ciddi hasara yol açtığını ifade etti. Bayram, Karaman'da 250 bin dekar alanda, 16 milyon elma ağacının üretim yaptığına dikkat çekerek, hasarın boyutlarının ancak yapılan detaylı incelemelerle netleşeceğini belirtti.

Ayrıca, üreticilerle iletişim halinde olduklarını ve hasarı en aza indirgemek için çaba gösterdiklerini vurguladı:

Bugün yaşadığımız don olayı, hava sıcaklığının sıfırın altında 11-12 dereceye kadar düşmesiyle gerçekleşti. Üreticiler sabaha kadar çeşitli önlemler almaya çalıştı, ancak bu önlemler, yalnızca daha hafif soğuklarda etkili olabiliyor.

Hasarın tam tespiti Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılacak ve kullanılan sulama sisteminin ne kadar faydalı olduğu ise Salı veya Çarşamba günü belli olacak.

"ALLAH ÜRETİCİLERİMZİE YARDIM ETSİN"

Elma Üreticileri Birliği Başkanı Celil Serin de yaşanan durumu büyük bir afet olarak tanımlayarak, şunları söyledi:

Dünden beri arazilerdeyiz ve zirai don nedeniyle çok yüksek bir hasar bekliyoruz. Üreticilerimiz, elma ağaçlarını korumak için ateş yakarak, sulama yaparak büyük çaba gösterdi. Ancak, şu an meyveler üzerinde yüksek oranlarda hasar var. Ağaçların sağlığını korumaya yönelik çabalarımız devam ediyor. Allah üreticilerimize yardım etsin.

Elma bahçelerindeki üreticilerden Atila Topbaş ve Kahraman Altın, iki gündür gece gündüz çalışarak zor bir süreç geçirdiklerini ve sabaha kadar dinlenmeden mücadele ettiklerini belirttiler. 9 Nisan'da mevsim normallerinin altına düşen soğuk havanın, 14 Nisan'a kadar etkili olması bekleniyor.