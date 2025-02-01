Karaman'da aranan 6 kişi tutuklandı

Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor.
24-30 Ocak tarihleri arasında ekiplerin yaptığı uygulamalarda 16 bin 888 kişi sorgulanırken, 33 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı.
6'SI TUTUKLANDI
Aranan 33 kişiden 6'sı tutuklandı. Trafik uygulamasında ise 4 araç sürücüsüne ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan işlem yapıldı.
11 araç da trafikten men edilirken, 4 sürücünün ehliyetine el konuldu.
Denetimler esnasında 52 adet fosil, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet dedektör, 4 adet metal altın arama çubuğu ile 3 adet kama ele geçirildi.
Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti.
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