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Karaman'da aranan 6 kişi tutuklandı

Karaman'da aranan 6 kişi tutuklandı Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 33 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6'sı tutuklandı.