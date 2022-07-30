Karaman'da kanlar içinde bulunan kadın: Bıçağın üstüne düştüm
Karaman'da bir apartmanın önünde kanlar içinde karnından bıçaklanmış bir halde bulunan kadının, "Bıçağın üzerinde düştüm" demesi herkesi şaşırttı.
- 30.07.2022 - 03:15
Karaman'da saat 20.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1584 Sokaktaki bir apartmanın önünde, Habibe Y.'yi kanlar içinde yatarken gören çevredekiler, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi.
Karnından bıçaklanmış halde bulundu
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, genç kadının karnından bıçakla yaralandığını belirledi. Habibe Y., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Karaman'da kanlar içinde bulunan kadın: Bıçağın üstüne düştüm - Video
Bıçağın üzerine düştüğünü söyledi
İHA'nın haberine göre, tedaviye alınan Habibe Y.'nin ilk ifadesinde, bıçağın üzerine düşmesi sonucu yaralandığını söylediği öğrenildi. Bıçağa rastlanmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.