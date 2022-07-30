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    Karaman'da kanlar içinde bulunan kadın: Bıçağın üstüne düştüm

    Karaman'da bir apartmanın önünde kanlar içinde karnından bıçaklanmış bir halde bulunan kadının, "Bıçağın üzerinde düştüm" demesi herkesi şaşırttı.
    • 30.07.2022 - 03:15
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    Karaman'da kanlar içinde bulunan kadın: Bıçağın üstüne düştüm

    Karaman'da saat 20.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1584 Sokaktaki bir apartmanın önünde, Habibe Y.'yi  kanlar içinde yatarken gören çevredekiler, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi.

    Karnından bıçaklanmış halde bulundu

    İhbar üzerine adrese gelen ekipler, genç kadının karnından bıçakla yaralandığını belirledi. Habibe Y., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Karaman'da kanlar içinde bulunan kadın: Bıçağın üstüne düştüm - Video

    Karaman da kanlar içinde bulunan kadın: Bıçağın üstüne düştüm #1

    Bıçağın üzerine düştüğünü söyledi

    İHA'nın haberine göre, tedaviye alınan Habibe Y.'nin ilk ifadesinde, bıçağın üzerine düşmesi sonucu yaralandığını söylediği öğrenildi. Bıçağa rastlanmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Karaman da kanlar içinde bulunan kadın: Bıçağın üstüne düştüm #2

    Karaman da kanlar içinde bulunan kadın: Bıçağın üstüne düştüm #3


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