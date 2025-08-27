Karaman'da mısır tarlasında obruk şaşkınlığı

Karaman’ın merkeze bağlı Sudurağı beldesinde, mısır tarlasında 15 metre çapında ve 5 metre derinliğinde obruk meydana geldi.

Tarlada sulama borularını toplayan çiftçiler, oluşan obruğu görünce durumu yetkililere bildirdi.

AFAD İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, obruk çevresinde incelemelerde bulundu.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, yer altı sularının çekilmesi nedeniyle bölgede obrukların oluşmaya başladığını söyledi.

TARIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Bayram, “Konya’nın Karapınar ilçesinde ciddi obruklar oluşmuştu. Ancak son yıllarda Karaman’da da obruklar görülüyor. Burası Karaman tarımı için önemli bir bölge.” ifadelerini kullandı.