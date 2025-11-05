Karaman'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karaman’da akşam saatlerinde Piri Reis Mahallesi'nde Karaman-Ereğli karayolunun 5. kilometresinde, Ahmet A. (27) idaresindeki 54 AGL 623 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Eroğlu’na (68) çarptı.

YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILAN YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Eroğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Ahmet A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olay yeri inceleme ekibi de kazanın olduğu yerde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.