Kararan takıları parlatan taktik: Kuyumcular bu numarayı bilmenizi istemiyor

Gümüş takılar, özellikle sık kullanıldığında zamanla parlaklığını kaybedebiliyor.

Popüler sosyal medya hesabı “Schlauetricks”te bir influencer, kararmış gümüşleri yeniden parlatmak için son derece basit bir yöntem paylaştı.

Uzmanlar, bu yöntemin yanı sıra takılara zarar vermeyen daha nazik mücevher temizleme alternatiflerinin de olduğunu belirtiyor.

Takılarını uzun ömürlü ve parlak tutmak isteyenler bu yöntemi deneyebilir.

GÜMÜŞ TAKILARI PIRIL PIRIL YAPAN YÖNTEM

Bir influencer, kararmış gümüş takıları yeniden parlak hale getirmenin pratik bir yolunu paylaştı. Yöntem oldukça basit:

Tencereye su koyun ve içine siyah çay ekleyin.

Bir damla bulaşık deterjanı ve limon suyu ekleyin.

Alüminyum folyo parçası ekleyin ve gümüş takıları beş dakika kaynatın.

Ardından takıları limon suyu ve biraz diş macunu ile ovalayın.

Son olarak bol su ile durulayın.

GÜMÜŞ TAKILAR İÇİN DİĞER TEMİZLİK YÖNTEMLERİ

Bir başka kullanıcı, kararmış gümüş takıları evde parlatmak için basit bir yöntem öneriyor. Bir kase alüminyum folyo ile kaplanıp sıcak su ve bir çay kaşığı tuz ekleniyor. Mücevher takılar kaseye konulduğunda, bir ila iki dakika içinde kararma kayboluyor. Bu işlem, gümüşü daha parlak hâle getiren elektrokimyasal bir reaksiyon sayesinde gerçekleşiyor. Takılar ardından kurutulup cilalanıyor.

Öte yandan, bir başka kullanıcının önerisine göre kabartma tozu veya kabartma tozu macunu da gümüşleri temizlemenin etkili yollarından biri. Biraz su ile macun kıvamına getirilen kabartma tozu, yumuşak bir diş fırçası ile gümüşe uygulanıyor, sonra durulanıp nazikçe kurulanıyor.