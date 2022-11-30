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    Teröristlerin tahrip ettiği okullarda eğitime başlandı

    Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda zarar gören okullar onarıldı. 9 günlük aranın ardından öğrenciler yeniden eğitime başladı.
    • 30.11.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 11:17
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    Teröristlerin tahrip ettiği okullarda eğitime başlandı

    Gaziantep'in Karkamış ilçesine, terör örgütü YPG/PKK tarafından roketli saldırı düzenlenmişti.

    Hain saldırıda atılan 5 roket, Kocatepe İlkokulu, Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi, Karkamış Anaokulu ile çok sayıda ev ve iş yerine isabet etti.

    Olayda 1'i çocuk 1'i öğretmen 2 kişi şehit oldu.

    Bölgedeki okullar tatil edildi

    Saldırı noktasına giden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu hafta Karkamış’ta tüm okullarımızı tatil edeceğiz. Hızlı bir şekilde okullarımızı onaracağız." ifadelerini kullanmıştı.

    Teröristlerin tahrip ettiği okullarda eğitime başlandı #1

    Okullar onarıldı

    Bunun üzerine 21 Kasım'da gerçekleştirilen saldırıda hasar gören okullar onarıldı.

    Şehit öğretmen Ayşenur Alkan'ın adı görev yaptığı okula verilmişti.

    Çalışmaların ardından bugün yeniden zil sesinin çaldığı ilçede, 9 günlük aranın ardından eğitim öğretim yeniden başladı.

    Teröristlerin tahrip ettiği okullarda eğitime başlandı #2

    Şehit öğretmenin sınıfına atama yapıldı

    Saldırıda hayatını kaybeden Ayşenur Alkan'ın 4-C sınıfına ise yeni atama yapıldı.

    Okulların açılmasıyla sınıfta yeni öğrencileriyle buluşan Zeliha Ağaoğlu, çocuklarla yakından ilgilendi.

    Teröristlerin tahrip ettiği okullarda eğitime başlandı #3

    Şehit öğretmenin üzüntüsü yaşanıyor

    Veli Aydın Yıldırım, Ayşenur Öğretmen'in üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, bir daha bunların yaşanmamasını temenni etti.

    Çocuğunun da okulu özlediğini anlatan Yıldırım, "Halen daha tedirginlik var, korkuyor çocuklar. Benim çocuğum 3. sınıfa gidiyor. Derslere verilen arayı da önümüzdeki günlerde atlatacaklarını düşünüyorum." diye konuştu.

    Teröristlerin tahrip ettiği okullarda eğitime başlandı #4

    "Artık sıkıntı olmayacağını düşünüyorum"

    Veli Tuğba Alparslan ise halen olayın şokunu atlatamadıklarını anlatarak, "Çocuğum 2. sınıfa gidiyor. Okula bırakıp gideceğim, zaten öğretmenleri burada. Artık burası daha güvenli. Artık sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Zaten öğretmenlerimize de güveniyoruz." dedi.

    Teröristlerin tahrip ettiği okullarda eğitime başlandı #5


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