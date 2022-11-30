Teröristlerin tahrip ettiği okullarda eğitime başlandı

Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda zarar gören okullar onarıldı. 9 günlük aranın ardından öğrenciler yeniden eğitime başladı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine, terör örgütü YPG/PKK tarafından roketli saldırı düzenlenmişti.

Hain saldırıda atılan 5 roket, Kocatepe İlkokulu, Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi, Karkamış Anaokulu ile çok sayıda ev ve iş yerine isabet etti.

Olayda 1'i çocuk 1'i öğretmen 2 kişi şehit oldu.

Bölgedeki okullar tatil edildi

Saldırı noktasına giden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu hafta Karkamış’ta tüm okullarımızı tatil edeceğiz. Hızlı bir şekilde okullarımızı onaracağız." ifadelerini kullanmıştı.

Okullar onarıldı

Bunun üzerine 21 Kasım'da gerçekleştirilen saldırıda hasar gören okullar onarıldı.

Şehit öğretmen Ayşenur Alkan'ın adı görev yaptığı okula verilmişti.

Çalışmaların ardından bugün yeniden zil sesinin çaldığı ilçede, 9 günlük aranın ardından eğitim öğretim yeniden başladı.

Şehit öğretmenin sınıfına atama yapıldı

Saldırıda hayatını kaybeden Ayşenur Alkan'ın 4-C sınıfına ise yeni atama yapıldı.

Okulların açılmasıyla sınıfta yeni öğrencileriyle buluşan Zeliha Ağaoğlu, çocuklarla yakından ilgilendi.

Şehit öğretmenin üzüntüsü yaşanıyor

Veli Aydın Yıldırım, Ayşenur Öğretmen'in üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, bir daha bunların yaşanmamasını temenni etti.

Çocuğunun da okulu özlediğini anlatan Yıldırım, "Halen daha tedirginlik var, korkuyor çocuklar. Benim çocuğum 3. sınıfa gidiyor. Derslere verilen arayı da önümüzdeki günlerde atlatacaklarını düşünüyorum." diye konuştu.

"Artık sıkıntı olmayacağını düşünüyorum"

Veli Tuğba Alparslan ise halen olayın şokunu atlatamadıklarını anlatarak, "Çocuğum 2. sınıfa gidiyor. Okula bırakıp gideceğim, zaten öğretmenleri burada. Artık burası daha güvenli. Artık sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Zaten öğretmenlerimize de güveniyoruz." dedi.