Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen: Görevimden istifa edeceğim

Gözaltında olduğunu hatırlatan Bilgen, bu süre bitene kadar belediyeye kayyum atanmadığı takdirde istifa edeceğini duyurdu.

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Kobani eylemleri soruşturması kapsamında yaklaşık bir haftadır gözaltında tutuluyor.

Ayhan Bilgen, "Herkese selamlar, birazdan emniyet ifadesine gireceğim. İfade öncesi kamuoyuna iletmek istediğim mesajı paylaşıyorum." diyerek, gözaltı süreci ve göreviyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

İSTİFA AÇIKLAMASI

"Gözaltı sürem bitene kadar kayyum atanmamış olursa Belediye Başkanlığı görevimden istifa edeceğim." diyen Bilgen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben demokrasicilik oynanacak yaşı geçtim. Türkiye'nin koşulları da oyun oynanacak bir ortama sahip değil. Keyfi gözaltılarla bir şehrin iradesi ile oynanmasına izin vermem. İster tutuklayın ister serbest bırakın, gözaltı sürem bitene kadar kayyum atanmamış olursa Belediye Başkanlığı görevimden istifa edeceğim.





"KİMSE SORUMLULUKTAN KAÇMAMALI"

Kars, kendisini yönetecek liyakattadır. 1.5 yıldır oy birliği ile karar alma olgunluğu gösteren bir mecliste 5 parti uzlaşarak yeni bir yönetim oluşturabilir. Herkes seçimlerde şehri yönetmeye talip olduğuna göre şimdi kimse sorumluluktan kaçmamalıdır. Bu bir mevzinin terkedilmesi değil, seçim kampanyasında söylediğimiz gibi ortak yönetimle demokrasi sınavının verilmesidir.

"TUTUKLANIRSAM..."

Tutuklanırsam 3. kitabımı yazmak, tutuklanmazsam kooperatif çalışmalarına katkı sunmak, belediye başkanlığından daha az önemli değildir. Bu süreçte bize oy veren vermeyen tüm hemşehrilerime, başta saha personeli olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Kars'ta bir kadın belediye başkanı ile yola devam edilirse, sadece siyasal değil, toplumsal bir eşik aşılmış olur. Hiçbir şey eskisi gibi olmamalı!"

HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen evinde gözaltına alındı ViDEO



