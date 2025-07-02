Kars Çayı yosunla kaplandı: Vatandaşlar endişeli

Kars’ın Akçalar köyü çevresinden geçen Kars Çayı, son günlerde yoğun yosun tabakasıyla kaplanarak bölge halkını tedirgin etti. Hızla akan suya rağmen yosunların neden bu kadar yoğunlaştığını anlayamadıklarını belirten köylüler, çayın eski temiz günlerinden eser kalmadığını dile getirdi.

"ESKİDEN ÇOCUKLAR YÜZERDİ"

Vatandaşlar, “Eskiden bu suda çocuklar yüzüyordu, şimdi yanına yaklaşmaya korkuyoruz. Hem çok hızlı akıyor hem de tamamen yosun kaplı.” sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Çayın birçok noktasında benzer görüntülerin oluştuğunu aktaran köylüler, su kaynaklarına bırakılan evsel ve sanayi atıklarının ciddi çevre sorunlarına yol açtığını vurgulayarak, dere yataklarının düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan yosun birikintileri sadece görüntü kirliliği değil, kötü koku ve sivrisinek sorunu da yaratıyor. Bölge halkı, Kars Çayı’nın yeniden eski temiz ve berrak haline kavuşmasını istiyor.