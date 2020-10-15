Kars'ta 100 kiloluk dev gravyer peyniri

Meşhur gravyer peynirinin 100 kiloluk bütün hali, ağırlığı ve görünümüyle görenleri şaşırttı. 2,5 ton sütten elde edilen 100 kiloluk gravyerin kilosu 100 TL'den satışa sunuldu.

Kars'ın yüksek rakımlı yaylalarında kekik ve zengin floralı otlarla beslenen 'Zavot' ırkı büyükbaş hayvanlardan elde edilen sütlerden yapılan gravyer peynirine ilgi, her geçen gün artıyor.

Kilogramında 25 litre süt kullanılan gravyer peyniri, damaklarda güzel bir tat bırakıyor.

100 KİLOLUK HALİNİ GÖREN ŞAŞIRIYOR

Lezzetli peynirin 100 kiloluk hali ise görenleri şaşırtıyor.

Üretici Tarık Boy, kent merkezindeki Kazımpaşa Caddesi'ndeki iş yerinde dev gravyer peynirini satışa çıkardı.

HİLE KABUL ETMİYOR

Hile kabul etmeyen ve peynirlerin kralı olarak tanımlayan iki yıllık gravyer peynirini satış için keserek ikiye ayıran Tarık Boy, "Kars’ımızın meşhur gravyer peynirini 100 kilogram yaptık. Bu 2,5 ton sütten elde edildi. 1 kilo üretiminde 25 litre süt kullanılıyor. Kilosu 100 TL'den satılıyor. Gravyer peyniri Türkiye’de yalnızca Kars’ta üretiliyor. Hiçbir hata ve hile kabul etmeyen peynir çeşididir. Ormanların kralı aslan, peynirlerin kralı da Kars gravyer peyniridir." dedi.