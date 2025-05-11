Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kars'ın Akyaka ilçesi sağanak yağmura teslim oldu. Yaklaşık 20 dakika süren yağmur, sele neden oldu.

TARLALAR ZARAR GÖRDÜ

Dereler taştı, ahırlar sular altında kaldı, tarlalar yağmurdan zarar gördü.

Yıldırım düşmesi sonu ise bazı evlerde bulunan buzdolabı, televizyon, bilgisayar gibi malzemeler zarar görerek çalışmaz hale geldi.

"CİHAZLARIMIZ KULLANILAMAZ HALDE"

Akyaka'ya bağlı Şahnalar köyünde yaşayan ve evindeki elektronik cihazlar yıldırım düşmesi sonu yanan Mahmut Ağbulak, "Çok korktuk, yıldırım düşmesi sonucu bazı cihazlarımıza yandı. Güvenlik kameramız yandı, modem yandı, monitör yandı. Cihazlarımız kullanılamaz halde, yetkililer geldi, tutanak tuttu" dedi.

İlçede yetkililer vatandaşları sel baskınlarına karşı uyardı.