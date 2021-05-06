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    Kars’ta dolu yağışı

    Kentte etkili olan dolu, kenti beyaza bürüdü. Sürücüler zor anlar yaşadı.
    • AA
    • 06.05.2021 - 09:08
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 09:27
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    Kars’ta dolu yağışı

    Kars’ta 2 günden bu yana devam eden sağanağın ardından başlayan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

    Aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat süren dolu nedeniyle kentteki birçok yer beyaza büründü.

    SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

    Kars-Iğdır karayolunda 3 santimetreye ulaşan dolu, sürücülere zor anlar yaşattı.

    Bazı sürücüler, yol kenarında yağışın dinmesini bekledi.

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