Kars'ta hava sıcaklığı gece eksi 7 dereceye kadar düştü

Yüksek kesimlere kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, hava sıcaklığının gece eksi 7’yi gördüğü kentte su birikintileri dondu.

Kasım ayının ortalarına gelinirken, ülkenin en doğusu Kars’ta sıcaklık düşmeye başladı.

Öyle ki kentte hava sıcaklığı gece eksi 7, gündüz saatlerinde ise eksi 5 derece olarak ölçüldü.

Etkili olan soğuk havadan dışarıda kalan araçlar da nasibi aldı.

BATTANİYELER ÖRTÜLDÜ

Bazı araçların camları buz tutarken, bazı araçlar ise çalışmakta zorlandı. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye örttü.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DAHA SOĞUK OLACAK

Su birikintilerinin buz tuttuğu Kars'ta, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı kaydedildi.