Kars'ta husumetli aileler barıştı

İHA

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Koçköy’de, geçtiğimiz yıl Biçer ve Gölgeleyen aileleri arasında başlayan husumet, Kaymakam Muhammed Burak Akköz ile Belediye Başkanı Zeki Elma'nın girişimleri sayesinde barışla sonuçlandı.

YEREL YÖNETİCİLER ÖNCÜLÜK ETTİ

Aile büyüklerinin buluştuğu toplantıya Kaymakam Akköz, Belediye Başkanı Elma ve İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Gülveren de katıldı. Koçköyü Muhtarı'nın ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada taraflar uzun bir aradan sonra aynı masada buluştu.

"SAĞDUYULU YAKLAŞIMINIZ TAKDİRE ŞAYAN"

Toplantıda konuşan Kaymakam Akköz, sağlanan uzlaşının önemine vurgu yaparak, barışa katkı sunan herkese teşekkür etti. Ailelerin sağduyulu yaklaşımının takdire şayan olduğunu belirten Akköz, birlik ve beraberliğin kıymetinin altını çizdi.

Yapılan konuşmaların ardından Biçer ve Gölgeleyen ailelerinin fertleri el sıkışarak aralarındaki kırgınlığa son verdiler. Barışın pekişmesi için birlikte çay içilip samimi sohbetler edildi.