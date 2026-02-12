Kars'ta kurt saldırısında 214 koyun telef olmuştu: Digor tek yürek oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

27 Ocak’ta Kars'ın Digor ilçesine bağlı Bostankale köyünde ahıra giren kurt, besici Ali Canpolat’ın tek geçim kaynağı olan koyunlara saldırdı. İlk etapta 136, ardından 78 koyun olmak üzere toplam 214 hayvan telef oldu.

Yaşanan mağduriyetin ardından Digor Kaymakamlığı öncülüğünde; Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Digor Muhtarlar Derneği iş birliğinde yardım kampanyası başlatıldı.

ÖĞRENCİLER KUMBARALARINI AÇTI

Kars genelinde esnaf, muhtarlar ve vatandaşların katkı sunduğu kampanyaya bazı öğrenciler de kumbaralarındaki harçlıklarıyla destek verdi. Toplanan yardımlar kapsamında 111 koyun satın alınarak besiciye teslim edildi, kalan miktar ise nakdi olarak verildi.

Yardımlar, Digor Kaymakamı Ahmet Tayyib Kahraman ve kampanya komisyonu üyeleri tarafından tutanakla Ali Canpolat’a teslim edildi.

"TOPLUMSAL SİGORTA OLUŞTU"

Kaymakam Ahmet Tayyib Kahraman, yaşanan olayın üzücü olduğunu ancak sonrasında sergilenen dayanışmanın örnek teşkil ettiğini belirtti.

Bütün muhtarlarımız, köylülerimiz ve vatandaşlarımız bir araya geldi. Bu büyük sıkıntının giderilmesi noktasında birleştiler. Bu toplumsal sigortanın oluşması bizim adımıza çok önemli ve güzel bir duygu. Hem ayni hem de nakdi yardımda bulunuldu. Süreç şeffaf şekilde yürütüldü ve amcamızın sıkıntısı giderildi.

Artan yardım tutarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na aktarılacağını ifade eden Kahraman, yaklaşan ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını kaydetti.

"BU BİZE DERS OLDU"

Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi, üreticilere TARSİM sigortası yaptırmaları yönünde çağrıda bulundu. Hagi, “Devletin prim desteği var. Sigorta yapılmış olsaydı zarar TARSİM tarafından karşılanabilirdi. Bu olay hepimize ders oldu” diye konuştu.

Digor Muhtarlar Derneği Başkanı Tunay Buğan ve Esnaf Odası Başkanı Sercan Ömeroğlu da ilçede güçlü bir dayanışma örneği sergilendiğini belirterek katkı sunan herkese teşekkür etti.

BESİCİDEN TEŞEKKÜR

Kurt saldırısında 214 koyununu kaybettiğini hatırlatan Ali Canpolat ise destek veren herkese teşekkür ederek, özellikle kumbarasındaki parayı bağışlayan çocuklara minnettar olduğunu dile getirdi.