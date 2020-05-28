Motosiklet sürücüsünün arkadaşlarından birisi, trafikte yan sepete yatarak hiçbir tedbir almadan yolculuk yaptı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde, motosiklette seyahat eden 3 kişiden birisi, demirden yapmış oldukları seleye yatarak ana caddede yolculuk yaptı.

YATAN ARKADAŞINI TUTTU

Motosiklet sürücüsünün hemen arkasında oturan bir kişi oturmakta güçlük çekerek demirden yapılan selede yatarak yolculuk yapan arkadaşını tutmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar ise tehlikeli anları şaşkınlıkla izledi.

O anlar da başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kartal'da motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk ViDEO