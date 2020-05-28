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    Kartal'da motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

    Motosiklet sürücüsünün arkadaşlarından birisi, trafikte yan sepete yatarak hiçbir tedbir almadan yolculuk yaptı.
    • İHA
    • 28.05.2020 - 10:04
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    Kartal'da motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

    İstanbul'un Kartal ilçesinde, motosiklette seyahat eden 3 kişiden birisi, demirden yapmış oldukları seleye yatarak ana caddede yolculuk yaptı.

    YATAN ARKADAŞINI TUTTU

    Motosiklet sürücüsünün hemen arkasında oturan bir kişi oturmakta güçlük çekerek demirden yapılan selede yatarak yolculuk yapan arkadaşını tutmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar ise tehlikeli anları şaşkınlıkla izledi.

    O anlar da başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    Kartal'da motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk ViDEO

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