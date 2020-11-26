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    Kartal'da mühürlü mekanda korona partisi

    Kartal'da daha önceden mühürlenen, sadece asansörle girilebilen bir eğlence mekanına polis baskın yaptı.
    • DHA
    • 26.11.2020 - 10:03
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    Kartal'da mühürlü mekanda korona partisi

    Kartal Kordonboyu'nda bulunan ve daha önce de koronavirüs salgını ile mücadele tedbirlerine uymadığı için mühürlenen eğlence mekanının açık olduğu bilgisine ulaşan polis,söz konusu yere operasyon düzenledi.

    Kapılarının kapalı olduğu halde sadece asansörle girilebilen mekana zabıta ekipleriyle birlikte operasyon düzenleyen Kartal Asayiş Büroya bağlı ekipler içeride eğlenen 18 kişiyi yakaladı.

    56 BİN 700 LİRA CEZA KESİLDİ

    Eğlence mekanı yeniden mühürlenirken 18 kişiye toplam 56 bin 700 lira para cezası kesildi. Eğlence mekanının sahibi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Kartal da mühürlü mekanda korona partisi #1

    Kartal da mühürlü mekanda korona partisi #2

    Kartal da mühürlü mekanda korona partisi #3

    Kartal da mühürlü mekanda korona partisi #4

    Kartal da mühürlü mekanda korona partisi #5

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