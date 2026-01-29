Kartepe Kayak Merkezi'nde bir baba çocuklarının yanında darbedildi

- Kartepe'de ATV turu düzenleyen kişiler, bir tartışma sonucu vatandaşlara saldırdı.
- Tartışma, Green Park Otel alanında yaşanırken, iddiaya göre bir rehber arkadaşlarını çağırarak arbede çıkardı.
- Bir baba çocuklarının yanında darbedilirken, olay cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Korkunç kavga, Kocaeli'nin kış turizmiyle ünlü olan ilçesi Kartepe'de yaşandı.
Mühürlenen Kartepe Green Park Otel'in sahasında meydana gelen olayda, ATV işletmecileri ile ATV turu için gelen vatandaşlar arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine grupta bulunan ve rehber olduğu ileri sürülen şahıs, arkadaşlarını çağırdı.
ATV TURU DÜZENLEYEN GRUP SALDIRDI
Diğer çalışanların da gelmesiyle tartışma büyüdü.
ATV turu düzenleyen şahıslar 15 yaşındaki arkadaşlarının yumruk yediğini iddia ederek vatandaşlara saldırdı.
DARBEDİLEN BABASINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ
Bir çocuk ise saldırıya uğrayan babası için gözyaşlarına boğuldu.
Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.