Kartepe Kayak Merkezi'nde bir baba çocuklarının yanında darbedildi

Kocaeli'nin turizm bölgesi Kartepe'de ATV turu düzenleyen şahıslar, tartıştıkları vatandaşlara çocuk ve kadınların yanında saldırdı.

Yayınlama Tarihi: 29.01.2026 00:46
  • Kartepe'de ATV turu düzenleyen kişiler, bir tartışma sonucu vatandaşlara saldırdı.
  • Tartışma, Green Park Otel alanında yaşanırken, iddiaya göre bir rehber arkadaşlarını çağırarak arbede çıkardı.
  • Bir baba çocuklarının yanında darbedilirken, olay cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Korkunç kavga, Kocaeli'nin kış turizmiyle ünlü olan ilçesi Kartepe'de yaşandı.

Mühürlenen Kartepe Green Park Otel'in sahasında meydana gelen olayda, ATV işletmecileri ile ATV turu için gelen vatandaşlar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine grupta bulunan ve rehber olduğu ileri sürülen şahıs, arkadaşlarını çağırdı.

ATV TURU DÜZENLEYEN GRUP SALDIRDI

Diğer çalışanların da gelmesiyle tartışma büyüdü.

ATV turu düzenleyen şahıslar 15 yaşındaki arkadaşlarının yumruk yediğini iddia ederek vatandaşlara saldırdı.

DARBEDİLEN BABASINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

Bir çocuk ise saldırıya uğrayan babası için gözyaşlarına boğuldu.

Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

