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AA & Ensonhaber

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği bölgede kurtlar Yılanlı köyüne gelerek yiyecek aradı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Köy sakinleri bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Köy sakinlerinden Savaş Kızılırmak, sabah saatlerinde havanın durumuna bakmak için dışarı çıktığını belirterek, "Köy içerisinde dolaşan kurtları gördüm. Bizi fark eden kurtlar tekrar ormanlık alana girerek gözden kayboldu" dedi.