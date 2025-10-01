Kastamonu'da annelerini kaybeden yavru ayılar, ilgi odağı

Kastamonu-İnebolu karayolu Küre mevkiinde anne ayının araç çarpması sonucu hayatını kaybetmesi, bölgede yalnız kalan yavru ayıların sık sık yol kenarına inmesine neden oldu.

VATANDAŞLAR YAVRU AYILARA SAHİP ÇIKIYOR

Annesiz kalan yavru ayılar yiyecek bulmakta zorlanınca, bölgeden geçen vatandaşlar elleriyle besleyerek ilgi gösteriyor. Ormanlık alanlarda da sık sık görülen yavru ayılar, hem yetişkinlerin hem de çocukların meraklı bakışları arasında rahat tavırlarıyla dikkat çekiyor.

İLÇENİN MASKOTU OLDULAR

Yavru ayılar, vatandaşların verdiği yiyecekleri afiyetle yiyerek ilçede maskot haline geldi.

Yol kenarında yavru ayıları besleyen Nevzat Özdemir, doğayı ve yaban hayvanlarını korumanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi: