Kastamonu'da Fiat Tofaş otomobil traktörün römorkuna çarptı: 3 yaralı

İHA

Kastamonu'nun Daday ilçesi Kastamonu-Daday kara yolu Sarıçam köyü mevkisinde, Muzaffer T. (70) yönetimindeki 37 SN 334 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Murat Y. yönetimindeki 37 AS 714 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Rüvetde T. (72) ve Aysel A. (57) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.