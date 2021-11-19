Çatalzeytin ilçesinde kar yağışı ulaşımı tıkadı. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları çalışmayla yolu trafiğe tekrar açtı. Yetkililer ise kentte tedbirleri arttırdı.

Kastamonu’nun Çatalzeytin kar yağışı ulaşımda zorluklar çıkardı

İlçenin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sebebi ile Kastamonu-Çatalzeytin Karayolu trafiğe kapandı.

KENTTE TEDBİRLER ARTTIRILDI

Karda ilerlemekte güçlük çeken araçlar, yolda kaldı. Karayolları ekipleri, kar yağışının etkili olduğu yollarda tuzlama, ve kar küreme çalışması başlattı.

Ekipler tarafından yapılan çalışma ile yol, kısa süre sonra yeninden trafiğe açıldı.

Ekipler, kar yağışına karşı kent genelinde tedbirlerini arttırdı.

Kastamonu’da kar yağışından tıkanan karayolu trafiğe açıldı VİDEO