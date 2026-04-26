TOKİ taksitleri sabit mi: 2026 TOKİ taksit artışı hesaplama

TOKİ’nin dev sosyal konut hamlesinde hak sahibi olan vatandaşlar için en önemli soru işareti, aylık taksitlerin zaman içindeki değişimi.

500 bin sosyal konut projesi kapsamında taksitlerin nasıl belirlendiği ve memur maaş artışına bağlı zam oranlarının ödemelere nasıl yansıtılacağı merak ediliyor.

Ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar, aylık taksitlerin gelecekte nasıl değişeceğini ve toplam borcun ne yönde etkileneceğini araştırıyor.

İşte sistemin işleyişine dair tüm detaylar...

TOKİ TAKSİT ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Konut taksitleri yılda iki kez (Ocak ve Temmuz aylarında) memur maaş artış oranına paralel olarak güncelleniyor.

Ocak 2026 Güncellemesi: %15,57 (Uygulanmaya başlandı).

Temmuz 2026 Tahmini: 2026’nın ilk 6 ayındaki memur zammına göre yeniden belirlenecek.

ANA PARA DA ARTIYOR MU?

Vatandaşların en çok dikkat etmesi gereken nokta, zammın sadece aylık ödemeye değil, kalan toplam borca (ana para)yansıtılmasıdır. TOKİ sisteminde zam süreci şu adımlarla ilerler:

Mevcut toplam borç tutarı belirlenen zam oranı kadar artırılır.

Yeni borç tutarı, kalan vade süresine (örneğin 240 ay) bölünür.

Yeni aylık taksit rakamı ortaya çıkarılır.