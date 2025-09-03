Kastamonu'da orman yangınından geriye siyah alanlar kaldı

Kastamonu’nun Araç ilçesindeki orman yangını sonrası acı manzara...
Kastamonu’nun Araç ilçesindeki orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Ekipler, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
Ekipler, yangının kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışmalarına devam ediyor.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Helikopterlerle de yangının devam ettiği alanlarda söndürme çalışması yürütülüyor. Ormanlarda ortaya çıkan acı manzara, yangının kontrol altına alınmasının ardından havadan görüntülendi.
EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yangın bölgesinde çok sayıda helikopter ve farklı şehirlerden gelen orman, itfaiye, il özel idaresi ekipleri görevlerini sürdürüyor.