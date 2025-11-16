Abone ol: Google News

Kastamonu'da tavuklu pilav 30 kişi hastanelik etti

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde mevlit yemeğinde dağıtılan tavuklu pilavı yiyen 30 kişi zehirlenme şüpheleriyle hastaneye başvurdu.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 16.11.2025 23:07 Güncelleme:
Kastamonu'da tavuklu pilav 30 kişi hastanelik etti
  • Kastamonu Doğanyurt'ta bir mevlitte tavuklu pilav yiyen 30 kişi zehirlendi.
  • Zehirlenme belirtileri gösteren kişiler hastaneye başvurdu.
  • Olay, yaklaşık 50 kişiye yemek dağıtılan etkinlikte gerçekleşti.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi Haskavak köyü Dere Mahallesi’nde 3 gün önce vefat eden Turgut Taşdelen için bugün ikindi namazına müteakiben mevlit düzenlendi.

30 KİŞİ ZEHİRLENME BELİRTİSİYLE HASTANEYE BAŞVURDU

Mevlitte yaklaşık 50 kişiye tavuklu pilav ve ayran ikram edildi.

Yemekten yiyen vatandaşlardan 30'u bir süre sonra zehirlenme belirtileri yaşamaya başladı.

30 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. 

İç Haber Haberleri