Hakkari'de panik anları: Çığ evleri teğet geçti

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Akkaya köyünün hemen yanı başındaki vadide meydana gelen çığda kar kütleleri büyük bir gürültüyle aşağı doğru aktı.

Çığın köy yerleşimine oldukça yakın bir noktadan geçmesi kısa süreli paniğe neden oldu.

PANİĞE NEDEN OLDU

Köylüler, çığın vadiden akışını cep telefonlarıyla kaydederek kayıt altına aldı.

Görüntülerde çığın hızla ilerlediği ve kısa sürede vadiyi kapladığı görüldü.

VATANDAŞLARA ÇIĞ UYARISI

Bölgede son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çığ riskinin arttığı belirtilirken, vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.