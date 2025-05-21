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İHA

Kastamonu'da kış uykusundan uyanan ayılar yerleşim yerlerine yakın bölgelere ve yollara inmeye başladı.

Küre ilçesinde kara yolu kenarındaki bir ayıyı gören vatandaş, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Vatandaşın ayıya, "Yerim seni" diye seslenmesi ise gülümsetti.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

İnebolu ilçesinde de ayıyla karşılaşan vatandaşlardan biri ayıya "Gel, gel bir kere seveyim" diye seslendi.

Sosyal medyada paylaşılan her iki görüntü de büyük ilgi gördü.